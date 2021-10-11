Россияне смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету в 2022 году

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Россияне могут выбрать населенные пункты, которые обеспечат высокоскоростным интернетом в 2022 году. Соответствующий раздел появился на сайте госуслуг. Об этом в понедельник, 11 октября, говорится на сайте Минцифры.

— Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 2021 года. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства, — говорится на сайте ведомства.

Чтобы проголосовать, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и регистрацию в регионе, за который пользователь голосует. Результаты станут известны через два месяца — на портале появится список из двух тысяч населенных пунктов, выбранных пользователями. Таким образом, за 2022 год уже 10 процентов таких поселений получат высокоскоростную сеть. К 2024 году их количество планируется увеличить до 30 процентов.

До этого «ВМ» писала, что российские села с населением до 100 человек необходимо подключить к интернету. Такое предложение озвучила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса, депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина. По ее словам, жителям таких небольших сел нужно предоставить возможность объединяться и подавать совместные заявки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».