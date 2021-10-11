Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль-конкурс «Трубадур» стартует в Москве с 25 октября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль-конкурс «Трубадур» стартует в Москве с 25 октября
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Барклая, 9 Карта всех событий

Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой с 25 по 31 октября приглашает горожан на III фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театра для детей и юношества «Трубадур». Здесь соберутся лучшие частные театры для детей. Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Бикбаев.

На церемонии открытия зрители окунутся в волшебный мир театра, увидят красочные номера ведущих театров и коллективов Москвы: Театра Л. Рюминой, Театра Терезы Дуровой, Детского музыкального театра юного актера, Московского театра кукол «Жар-Птица».

Во вторник, 26 октября, фестиваль представит три спектакля: «Здравствуй, Баушка! Семейная хроника», «Мой дедушка был вишней» и «То, кого вам приходится сильно любить».

В афише 27 октября — «Записки Черномора» и «А рыбы спят?»; 28 октября — «Бумажная сказка», а 29 октября — «Братец Лис vs Братец Кролик», «Как найти Вифлеем» и «Маленький принц».

В субботу, 30 октября, можно увидеть спектакль «Наш городок», а 31 октября — попасть на торжественное закрытие форума.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также:
ФестивалиДетитеатральный марафон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте