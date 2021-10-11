Фестиваль-конкурс «Трубадур» стартует в Москве с 25 октября

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Барклая, 9 Карта всех событий

Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой с 25 по 31 октября приглашает горожан на III фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театра для детей и юношества «Трубадур». Здесь соберутся лучшие частные театры для детей. Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Бикбаев.

На церемонии открытия зрители окунутся в волшебный мир театра, увидят красочные номера ведущих театров и коллективов Москвы: Театра Л. Рюминой, Театра Терезы Дуровой, Детского музыкального театра юного актера, Московского театра кукол «Жар-Птица».

Во вторник, 26 октября, фестиваль представит три спектакля: «Здравствуй, Баушка! Семейная хроника», «Мой дедушка был вишней» и «То, кого вам приходится сильно любить».

В афише 27 октября — «Записки Черномора» и «А рыбы спят?»; 28 октября — «Бумажная сказка», а 29 октября — «Братец Лис vs Братец Кролик», «Как найти Вифлеем» и «Маленький принц».

В субботу, 30 октября, можно увидеть спектакль «Наш городок», а 31 октября — попасть на торжественное закрытие форума.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.