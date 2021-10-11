Выставка «Рамсес Великий» открылась в Библиотеке имени Волошина

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Москва, Новодевичий пр-д, 10 Карта всех событий

Культурный центр — библиотека имени Волошина представляет фотопроект Сергея Куприянова и Виктора Солкина «Рамсес Великий».

Посетители увидят памятники блистательной эпохи, величие и очарование цивилизации Древнего Египта. Картины запечатлели берега Нила, где под песками таятся древние тайны, а самая суть человеческих представлений о времени и бессмертии скрыта в иероглифических текстах.

Эпоха Рамсеса Великого стала временем создания удивительных памятников искусства, а сам царь — примером для последующих владык, которые в память о нем брали имя «Рамсес» во время коронаций. Грандиозные храмы великих городов — Фив и Мемфиса, а также «Дома Рамсеса» — северной столицы страны — конкурировали по масштабу с невероятными творениями царя на юге, в Нубии, где были созданы не имеющие аналогов скальные храмы.

Выставка продлится до 30 октября.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.

Государственная Третьяковская галерея презентует выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает посетителей на выставку «Московское чаепитие», которая открыта во Дворце царя Алексея Михайловича. Гости музея через историю русского самовара и чайной посуды узнают о национальном культурном феномене: русском чаепитии и его частном проявлении — чаепитии по-московски.