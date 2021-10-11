Пилотный проект введения электронных аттестатов стартует в РФ

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Пилотный проект о введении электронных аттестатов о среднем общем образовании стартует в России. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Правительство продолжает расширять сферу применения современных технологий в образовании, создавая новые удобные сервисы. Это еще один шаг в достижении национальной цели по цифровой трансформации, которую определил президент. Сегодня мы приступаем к реализации пилотного проекта по формированию в электронном формате документов о среднем общем образовании, — приводит его слова ТАСС.

До этого россиянам назвали главные риски введения электронных паспортов. Любой электронный паспорт представляет собой физический носитель информации, проверка или верификация которого осуществляется через специальные облачные сервисы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Если раньше паспорт проверял специалист в ходе его физического осмотра, то сейчас его заменят на онлайн-сервис.

В пластиковой карточке, которой, безусловно, станет электронный паспорт, проверять физически нечего, констатирует эксперт. При этом, по его словам, почти все компоненты такого документа (голограммы, графика, пластик, ламинат и чипы) свободно могут продаваться в Сети.