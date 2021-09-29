Россиянам назвали главные риски введения электронных паспортов

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Гражданам России, которые захотят получить электронный паспорт, следует проявлять бдительность, чтобы не нарваться на мошенников и не лишиться личных персональных данных. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты, комментируя сообщение МВД РФ о проработке требований к выдаче и оформлению подобных документов.

Любой электронный паспорт представляет собой физический носитель информации, проверка или верификация которого осуществляется через специальные облачные сервисы, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Если раньше паспорт проверял специалист в ходе его физического осмотра, то сейчас его заменят на онлайн-сервис.

В пластиковой карточке, которой, безусловно, станет электронный паспорт, проверять физически нечего, констатирует эксперт. При этом, по его словам, почти все компоненты такого документа (голограммы, графика, пластик, ламинат и чипы) свободно могут продаваться в Сети.

— Какой риск может возникнуть при использовании подобного паспорта? Во-первых, это риск его подделки. Сделать это можно будет аналогично тому, как мошенники подделывают ПЦР-тесты. Помимо официальной площадки, выдающей сведения проверки, появится уйма неофициальных, но созвучных по написанию гиперссылок, где будут выдаваться данные положительной верификации, — сказал Бедеров.

Кроме того, любое хранение информации в облачных системах, ее обработка и передача в другие сервисы или организации автоматически повышают риск ее утраты, предостерег собеседник «ВМ».

— Мы пока не знаем, какие компании и в какой части будут обрабатывать персональную информацию, как ее попробуют монетизировать и так далее. Но мы наверняка знаем, что мошенники воспользуются новостью о выдаче электронных паспортов и организуют не один десяток рассылок по гражданам в мошеннических целях и в целях кражи их персональных данных или доступов к онлайн-сервисам, — подчеркнул Бедеров.

Ученый НИУ МИЭТ, доцент кафедры «телекоммуникационные системы», кандидат технических наук Александр Шарамок, в свою очередь, привел в пример Объединенных Арабских Эмиратах, где уже используются электронные паспорта. По факту это карточка в формате водительских прав со встроенным чипом. По словам эксперта, в ОАЭ такие документы используются эффективно и без проблем.

— Подделки подобных документов возможны с точки зрения возможностей иностранных спецслужб или коррупции внутри государств. На сегодняшний момент технологии развиты так, что можно использовать все возможности по защите подобных документов. Они простым мошенника с улицы не доступны. Поэтому таким злоумышленникам подделать электронные паспорта практически невозможно, — сказал Шарамок.

По его словам, если в государстве есть проблема с продажей баз данных, то подделки будут встречаться не только среди бумажных документов, но и электронных. Вопрос заключается в работе системы правоохранителей той или иной страны, заключил Шарамок.

Глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев рассказывал, что смарт-карта наиболее удобна для хранения необходимых данных, чем бумажный документ. Министр уточнил, что его ведомство планирует дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта. Ее можно будет показывать на телефоне в форме QR-кода.