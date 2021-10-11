Три детсада, школа и спорт-центр появятся в Южном Тушине в рамках реновации

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На общественных обсуждениях в Москве вынесли проект планировки десятого микрорайона Южное Тушино, который включен в программу реновации жилищного фонда столицы. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, проектом предполагается сохранение трех домов авторской архитектуры, которые являются неотъемлемой частью исторического облика территории.

В рамках работ планируется задействовать площадь в 109,12 гектара. Зона строительства будет ограничена улицей Фабрициуса, Сходненской улицей, Строительным проездом, Сходненским каналом и Походным проездом.

Для юных москвичей в десятом микрорайоне построят детские сады, рассчитанные на 450 мест, а также школу на 800 учеников.

Также в рамках проекта планируется возвести спортивно-оздоровительный центр и здания для научной и производственной деятельности. Благодаря новым постройкам в городе образуются новые места приложения труда.

Первые этажи новой жилой застройки отдадут под помещения социального назначения. Также для местных жителей обустроят три гаража. Благоустраиваемую территорию будут развивать по концепции «двор без машин». Согласно этой идее парковочные места будут располагаться по внешнему периметру застройки.

Проектом также предусматривается реконструкция Строительного и Цветочного проездов, а также пересечения Строительного проезда со Сходненской улицей.

Обсуждения по данному проекту будут проходить на портале «Активный гражданин».

Квартальную застройку с детским садом и физкультурным центром также возведут на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, каждый корпус будет иметь индивидуальное оформление. Застройка будет находиться по адресу улица Нижние Мневники, квартал 5, корпуса 1–8. Комплекс будет возводиться симметрично. По обеим сторонам застройки появятся башни с углами. Общая площадь будущего квартала составит около 155 тысяч квадратных метров.