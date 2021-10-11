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Реконструкция пруда «Садки» началась в районе Текстильщики ⠀

Полина Долганова

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Реконструкция пруда «Садки» началась в районе Текстильщики ⠀
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Реконструкция пруда «Садки» началась в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. Специалисты начали очищать дно от иловых отложений и мусора.

Работы на водоеме проводят с помощью специальной землесосной установки, которая способна рыхлить дно и смешивать утрамбованный иловый слой с водой. После этого техника перекачивает по трубам всю массу, чтобы обезвожить иловые отложения.

Также специалисты планируют укрепить береговую полосу и подводные откосы водоема. На участке работ создадут биоплато, на котором будут расти водные растения. Они позволят избежать в пруду активного цветения, а также будут укрывать рыб.

Основной этап работ планируется завершить в 2021 году. Благоустройство береговой линии придется на следующий год.

Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили Кольский пруд от 0,55 гектара иловых отложений и демонтировали старые железобетонные ограждения. Работы по благоустройству водоема, расположенного на территории будущего парка «Яуза», завершатся до конца текущего года. Специалисты сформируют новую форму дна, сделают надежный водоупорный слой. При этом они не тронут выходы, где в пруд попадают грунтовые воды.

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