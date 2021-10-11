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Эксперт назвал причины визита Виктории Нуланд в Россию

Ирина Игнатенко

Политика
Эксперт назвал причины визита Виктории Нуланд в Россию
Фото: Соцсети

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев прокомментировал предстоящий визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. По мнению эксперта, она намерена обсудить с российскими властями несколько вопросов.

Так, глобальной темой переговоров Нуланд и ее коллег в Москве может стать, во-первых, глобальный энергетический кризис.

Кроме того, США может интересовать сотрудничество в области борьбы с терроризмом, полагает эксперт, и связанная с ним ситуация в Афганистане, передает «Царьград».

Также будет затронута тема отношений между Россией и Китаем.

По мнению Лосева, в ближайшее время США не будут вводить санкционные меры в отношении России. Если ввести серьезные санкции сейчас, то вся мировая экономика рухнет и мир попадет в страшнейший экономический кризис, отмечает эксперт.

Визит в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд запланирован на 11–13 октября.

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