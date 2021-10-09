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«Ее избежать нельзя»: почему Нуланд разрешили приехать в Москву

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Ее избежать нельзя»: почему Нуланд разрешили приехать в Москву
Фото: РИА Новости

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд 11–13 октября в Россию, вероятно, связан с перспективами переговоров о стратегической стабильности, обсудить которую президенты Владимир Путин и Джозеф Байден договаривались на переговорах в Женеве в июне, считает политолог и журналист Георгий Бовт.

— Нуланд курирует Россию, поэтому ее избежать в переговорах с нашей страной нельзя, — отметил эксперт.

Американский дипломат, как известно, находится в черном списке России уже некоторое количество лет и несколько недель ей не выдавали въездную визу. Однако проблема, судя по всему, была решена.

Впрочем, такая практика не нова. Как поясняет Бовт, это не первый случай приема в России высокопоставленных людей из США, находящихся под санкциями. Американцы в интересах национальной безопасности поступают точно так же.

— Некоторое время назад три руководителя российских спецслужб летали в США и встречались со своими американскими визави, хотя все были под санкциями. Поэтому в данном случае (для Виктории Нуланд — прим. «ВМ») было сделано исключение, — добавил политолог.

К тому же ни с российской, ни с американской стороны уже не осталось людей, курирующих отношения России и США и не находящихся под санкциями. При этом у американцев, в отличие от нас, ротация кадров получше и свежее лицо еще найти можно, уточняет Бовт.

Эксперт напомнил, что условия выдачи визы Нуланд были увязаны с выдачей американской визы заместителю министра иностранных дел России Константину Воронцову. Он курирует вопросы по части вооружений в контексте продления или уточнения договора СНВ-3. И, видимо, визовый вопрос с российским дипломатом был также решен, заключил Бовт.

Политолог Сергей Марков ранее рассказал «ВМ», что целью поездки Нуланд может стать обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».

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