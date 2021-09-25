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Стало известно об условии России для выдачи визы Нуланд

Михаил Алимов

Политика
Стало известно об условии России для выдачи визы Нуланд
Фото: Минобороны РФ

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию в октябре, но для получения ей визы необходимы ответственные шаги со стороны Вашингтона. Например, выдача виз некоторым российским гражданам. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

Отмена ограничений может быть в отношении специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова, который не может получить американскую визу с 2019 года, а также еще кого-то из 13 россиян, что не могут приехать в США из-за санкций.

17 сентября ряд СМИ сообщил, что Нуланд может посетить Россию осенью этого года. Уточняется, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают возможность визита замгоссекретаря в страну.

При этом даты и цели поездки пока остаются неизвестными. Американский дипломат, по некоторым данным, может оказаться с визитом в Москве в ноябре.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве.

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