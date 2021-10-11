Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на пожилых людях

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Вакцину «КовиВак» теперь можно исследовать на людях старше 60 лет. Соответствующее разрешение в понедельник, 11 октября, выдало Министерство здравоохранения России.

Отмечается, что в испытаниях примут участие 250 добровольцев. Тестирование пройдет в НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в выпуск российских вакцин от коронавирусной инфекции частные инвесторы вложили 30 миллиардов рублей.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.