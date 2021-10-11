Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на пожилых людях

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на пожилых людях
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцину «КовиВак» теперь можно исследовать на людях старше 60 лет. Соответствующее разрешение в понедельник, 11 октября, выдало Министерство здравоохранения России.

Отмечается, что в испытаниях примут участие 250 добровольцев. Тестирование пройдет в НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в выпуск российских вакцин от коронавирусной инфекции частные инвесторы вложили 30 миллиардов рублей.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

1/2
2/2
Читайте также:
«КовиВак»исследованиеРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте