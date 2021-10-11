УАЗ Патриот возглавил рейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом

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Автоэксперты признали автомобили отечественного производства самыми ненадежными среди машин с пробегом, а возглавил антирейтинг рамный внедорожник УАЗ Патриот, выпущенный до 2018 года.

По утверждению специалистов, заметить ржавчину на капоте этого автомобиля можно было сразу после покупки. Однако компания-производитель учла этот недочет, и качество машин, которые выпускались позже 2018-го, заметно улучшилось.

Тем не менее представители этой марки старше пяти–семи лет не могут похвастаться отсутствием системной ржавчины, пишет NJcar.

Второе место в рейтинге машин, которые больше остальных подвергаются коррозии металла, эксперты отдали внедорожнику Lada 4х4, новое название которого Lada Niva Legend. Их владельцы отмечали, что следы ржавчины на этих авто видны после первой зимы. Больше остальных страдали те автомобили, которые эксплуатировались в городе, где дороги посыпали химикатами.

Третью строчку поделили седаны Lada Granta и Lada Kalina. Ржавчина на их капотах появлялась в среднем через пять лет эксплуатации.

До этого травматолог Константин Терновой рассказал, что при покупке автомобиля не стоит экономить на подушках безопасности, так как они позволят избежать наиболее опасного повреждения организма при дорожно-транспортном происшествии — черепно-мозговой травмы.