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Дожди придут в столицу на этой неделе

Полина Долганова

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Дожди придут в столицу на этой неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На текущей неделе в столице ожидаются дожди. Единственным днем, который пройдет без осадков, будет вторник, 12 октября.

Температура воздуха на неделе будет варьироваться от 10 до 12 градусов тепла.

Небольшие дожди начнутся в среду, однако погода при этом будет оставаться теплой. На следующий день, 14 октября, температура упадет до 8–10 градусов.

В пятницу и субботу столбики термометров будут колебаться между 6 и 11 градусами тепла. Порывы ветра в эти дни будут достигать 10 метров в секунду.

Прохладная ночь ожидается 16 октября. Тогда температура воздуха упадет до нуля, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 11 октября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.

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