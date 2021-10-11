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«Изменился портрет пациента»: врач рассказал, кто чаще попадает в больницу с коронавирусом

Ирина Игнатенко

Общество
«Изменился портрет пациента»: врач рассказал, кто чаще попадает в больницу с коронавирусом
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Новая коронавирусная инфекция не щадит даже самых здоровых граждан, а врачи Подмосковья работают в напряженной обстановке. Об этом рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, еще две недели назад в местный ковидный госпиталь поступало не более 3–5 человек в день, сейчас эта цифра выросла до 20 пациентов.

— Знаете, изменился «портрет» пациента: сейчас это в основном лица от 18 до 59 лет, достаточно молодые, работоспособные и ведущие активный образ жизни. Но они, как правило, не привиты от ковида, и поэтому мы видим такую сложную ситуацию, — отметил специалист в комментарии «Радио 1».

Кроме того, по словам врача, сам вирус стал более сложным и агрессивным, а к нему присоединяются и другие инфекции, например грипп.

Также установлено, что все чаще болеют дети и беременные, преимущественно двусторонней ковидной пневмонией.

Осипов призвал жителей Подмосковья соблюдать необходимые меры предосторожности, а также сделать прививки.

За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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