Галерея «Ходынка» пригласила на встречу с художницей

Фото: Пресс-служба галереи «Ходынка»

Россия, Москва, улица Ирины Левченко, 2 Карта всех событий

Галерея современного искусства «Ходынка» 12 октября приглашает горожан на встречу с «полиартисткой», универсальной художницей Гретой Димарис.

Художница сочетает концептуальное мышление и поэтический взгляд, нередко использует собственные стихи в художественной практике.

Имея разнообразный бэкграунд, Димарис использует знания, навыки и широкий круг интересов для создания ярких и объемных по смыслу проектов. Предпочитает делать сайт-специфические проекты, учитывающие локальный исторический и природный контекст, каждый раз выбирая адекватный способ выражения художественного месседжа: фото, видео, перформанс, живопись, инсталляция, лэнд-арт.

На встрече художница расскажет о своих ключевых проектах, методах работы, об использовании поэзии в собственной художественной практике.

Грета является автором нескольких персональных проектов, в том числе в рамках Московской биеннале современного искусства, участницей более 60 международных фестивалей и выставок в России и за рубежом.

Участие в мероприятии по билетам в галерею, сообщает пресс-служба организации.

Арт-пространство Пассажа представляет выставку En Coulisses — диалог ювелирного мастерства и искусства балета. Посетители увидят музейные украшения из частной коллекции Дома Van Cleef & Arpels и экспозицию балетных костюмов и фотографий из Большого театра, а также заглянут в Ателье Высокого Ювелирного искусства, где мастера покажут, как рождаются ювелирные творения.