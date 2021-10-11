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Песков заявил, что власти не поддерживают идею штрафов за отказ от вакцинации

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков заявил, что власти не поддерживают идею штрафов за отказ от вакцинации
Фото: Администрация президента РФ

Штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса нельзя, потому что это противоречит социальному характеру государства. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин, — передает его слова РИА Новости.

До этого вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил не останавливаться на системе QR-кодов, а ввести прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, которые следует выплачивать ежемесячно. По крайней мере, для групп лиц с высоким риском заболеваемости, отметил врач.

Кроме того, Песков добавил, что российский лидер взял в свои руки ситуацию с коронавирусом уже давно — у граждан есть возможность защититься от болезни с помощью доступной вакцины.

Правда, уровень вакцинации остается низким, что ведет к большой смертности.

— Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность, — сообщил пресс-секретарь Путина.

Он попросил СМИ повторять о необходимости вакцинации и заявил, что правительство и лично президент давно и плотно занимаются вопросом коронавируса.

Также Песков оценил пандемию коронавируса. По его словам, она не уходит окончательно, а возвращается новыми волнами, которые с каждым разом усиливаются, появляются новые штаммы вируса.

— Единственное, что сохраняет жизни, — это прививка, — заявил он.

При этом необходимо соблюсти баланс между ограничениями, которые уменьшают количество инфицированных, и устойчивой работой экономики, возможной при наличии достаточного количества работающих людей.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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