Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематический поезд «Республика Башкортостан» запустили на Сокольнической линии Московского метро. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что запуск состава приурочен ко Дню республики и предстоящему 450-летию Уфы.

В первом вагоне поезда можно будет подробно познакомиться с историей Башкортостана. Во втором вагоне пассажирам расскажут о природе республики и о древних рифах, которые располагаются прямо в центре степи.

Третий и четвертый вагоны поведают о знаковых достопримечательностях республики.

Пятый вагон посвящен промышленной деятельности: там можно узнать о том, как в Башкортостане добывают нефть и делают мед, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в столичном метро появился тематический поезд, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Состав «Герои и подвиги» перевозит пассажиров на Арбатско-Покровской линии.

Он состоит из четырех вагонов. Каждый из них со своей тематикой. Например, в первом показаны истории чудесных спасений во время войны, во втором пассажиров познакомят с подвигами героев, а в четвертом для пассажиров прочтут рассказы о битве за Москву, в том числе истории маршала Рокоссовского и генерала Панфилова.