Советская актриса Людмила Купина умерла от коронавируса на 77-м году жизни

Фото: «Трембита» / 1968 год

На 77-м году жизни скончалась советская актриса Людмила Купина. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября. Скоропостижную смерть актрисы «Вечерней Москве» подтвердила сестра погибшей Татьяна Сидоренко.

Сестра Купиной в разговоре с корреспондентом «ВМ» сообщила, что смерть женщины была неожиданной и скоропостижной.

— Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне, — рассказала сестра Купиной.

В конце сентября актриса почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. В больнице выяснилось, что у нее коронавирус. Состояние здоровья женщины начало резко ухудшаться.

— Через неделю (после госпитализации — прим. «ВМ») ее уже перевели в реанимацию. Поражение легких сначала 20 процентов, потом 76 процентов. Утром 9 октября я узнала, что сестра умерла, — заключила Сидоренко.

Прощание с артисткой состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969-м она окончила Московское высшее театральное училище имени Б. Щукина. За год до поступления в театральное училище состоялся кинодебют актрисы. Она исполнила роль Василины в музыкальной кинокомедии «Трембита» (1968 год).

Купина выступала на сцене Московского театра киноактера. Также она снималась в фильмах, среди наиболее известных «Служебный роман», «Вечный зов», «Я тебя никогда не забуду», «Трембита», «Обрыв».