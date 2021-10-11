Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Советская актриса Людмила Купина умерла от коронавируса на 77-м году жизни

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Советская актриса Людмила Купина умерла от коронавируса на 77-м году жизни
Фото: «Трембита» / 1968 год

На 77-м году жизни скончалась советская актриса Людмила Купина. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября. Скоропостижную смерть актрисы «Вечерней Москве» подтвердила сестра погибшей Татьяна Сидоренко.

Сестра Купиной в разговоре с корреспондентом «ВМ» сообщила, что смерть женщины была неожиданной и скоропостижной.

— Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне, — рассказала сестра Купиной.

В конце сентября актриса почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. В больнице выяснилось, что у нее коронавирус. Состояние здоровья женщины начало резко ухудшаться.

— Через неделю (после госпитализации — прим. «ВМ») ее уже перевели в реанимацию. Поражение легких сначала 20 процентов, потом 76 процентов. Утром 9 октября я узнала, что сестра умерла, — заключила Сидоренко.

Прощание с артисткой состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969-м она окончила Московское высшее театральное училище имени Б. Щукина. За год до поступления в театральное училище состоялся кинодебют актрисы. Она исполнила роль Василины в музыкальной кинокомедии «Трембита» (1968 год).

Купина выступала на сцене Московского театра киноактера. Также она снималась в фильмах, среди наиболее известных «Служебный роман», «Вечный зов», «Я тебя никогда не забуду», «Трембита», «Обрыв».

АктерыСмертьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте