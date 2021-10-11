Бывшего заместителя начальника таможни в Москве обвинили в получении взятки

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Прокуратура столицы обвинила 49-летнего бывшего заместителя начальника Московской таможни в получении взятки. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, 22 октября 2020 года обвиняемый гражданин лично получил взятку в размере 500 тысяч рублей от представителей коммерческой компании, в отношении которой сотрудники таможни проводили проверку.

— Деньги передавались за активизацию работы подчиненных ему работников по описи изъятого у указанной организации товара, за неучинение препятствий и помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарно-материальным ценностям представителям коммерческой организации для их дальнейшего таможенного декларирования, — заявила Людмила Нефедова.

В результате полицейские задержали гражданина на месте преступления. После проведения расследования ему инкриминировали уголовную статью «Получение должностным лицом лично взятки».

В настоящий момент обвиняемый содержится под стражей. Позже материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

В четверг, 7 октября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления ГУУР МВД РФ Евгения Кузина и его соучастника Игоря Фролова, которые обвиняются в получении крупной взятки в составе организованной группы.