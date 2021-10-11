Голикова поручила запретить сдачу вейпов в аренду несовершеннолетним

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Минздрав до декабря должен проработать вопрос о запрете сдачи в аренду вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Это следует из протокола поручений вице-премьера России Татьяны Голиковой в понедельник, 11 октября.

— Минздраву России (Мурашко М. А.) проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, — говорится в документе.

Также должен быть проработан вопрос о запрете выкладки на прилавки никотиносодержащей продукции или электронных сигарет в торговых точках на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Кроме того, Голикова поручила добавить в программу профилактических медицинских осмотров людей младше 18 лет исследования на употребление продукции с никотином.

Минцифры до 1 апреля 2022 года совместно с Минздравом и Роскомнадзором поручено проработать вопрос введения ограничения доступа к сайтам, которые занимаются незаконной продажей продукции с никотином и электронных сигарет, отмечает ТАСС.

30 сентября замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство считает необходимым дополнительно регулировать вкусовой состав наполнителей для электронных сигарет. По его словам, контроль поможет при профилактике курения несовершеннолетних.

Он пояснил, что вкусовые наполнители для электронных сигарет делают их привлекательными для детей. Салагай добавил, что необходимо также рассмотреть дополнительные требования к выкладке и условиям продаж сигарет.