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Минздрав РФ планирует регулировать состав наполнителей электронных сигарет

Анастасия Волоснова

Общество
Минздрав РФ планирует регулировать состав наполнителей электронных сигарет
Фото: Pixabay

В Минздраве РФ считают необходимым дополнительно регулировать вкусовой состав наполнителей для электронных сигарет. Об этом рассказал в четверг, 30 сентября, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, контроль поможет профилактике курения несовершеннолетних. Он пояснил, что вкусовые наполнители для электронных сигарет делают их привлекательными для детей.

— Мы, безусловно, поддерживаем высказанные предложения в части ограничения маркетинга, в части регулирования электронных сигарет, — уточнил Салагай.

Он добавил, что необходимо также рассмотреть дополнительные требования к выкладке и условиям продаж сигарет, пишет РИА Новости.

Курение, как и алкоголь, вредит здоровью жителям многих стран. 12 июня сообщалось, что в 2020 году в России выросла смертность от алкоголя и психических расстройств. По данным Росстата, от алкоголя в стране умерли за этот год 50 435 человек, а в 2019-м аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19 440 умерших.

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