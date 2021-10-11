Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

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Президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 11 октября.

— Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер, — написал глава государства.

Президент также выразил надежду, что деятельность Шалленберга будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях. Она пошла бы на благо народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Европе, приводит слова Путина сайт Кремля.

9 октября глава правительства Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне расследования австрийской антикоррупционной прокуратуры в его отношении. Он уточнил, что решил «отойти в сторону», чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность.

Кандидатом на свой пост политик предложил Шалленберга. Курц перестал быть канцлером, но не сложил полномочий главы партии и лидера фракции в парламенте.

6 октября прокуратура Австрии подтвердила, что ведет расследование против канцлера и девяти его приближенных. Их обвиняют в коррупции и во взяточничестве.