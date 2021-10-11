Роспотребнадзор временно приостановил работу кальянной в ТРЦ «Ареал» в столице

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 102с1 Карта всех событий

Отдел Роспотребнадзора по юго-западу Москвы опечатал кальянную «МСК» в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Ареал» из-за несоблюдения требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 11 октября, в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что заведение расположилось на Профсоюзной улице в доме 102.

— Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на сохраняющийся запрет, введенный указом мэра Москвы. На момент осмотра посетители курили кальяны, на барной стойке хранились емкости с табачными смесями и оборудование для кальянов и их приготовления, — заявили в Роспотребнадзоре.

Также в пресс-службе уточнили, что в момент проверки сотрудники обнаружили нарушения санитарного законодательства по коронавирусной инфекции.

Кальянной «МСК» грозит остановка деятельности на 90 суток по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

— Кальянная «Московская сеть кальянных «МСК» в торговом центре «Ареал» 8 октября 2021 года была опечатана, материалы направлены в Черемушкинский суд Москвы... В УВД по ЮЗАО главного управления МВД России по Москве направлено письмо об обеспечении контроля за соблюдением временного запрета, — заключили на сайте ведомства.

В конце сентября Перовский районный суд столицы принял решение прервать работу заведения общественного питания на Зеленом проспекте. В ведомстве отметили, что в ходе проверки территориального отдела специалисты выявили множественные грубые нарушения требований санитарного законодательства.