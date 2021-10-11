«Не знаем, навсегда ли это»: врач рассказала об опасности COVID-19 для психики

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Только у 30 процентов людей, переболевших COVID-19, восстанавливается психика. Люди после болезни часто впадают в депрессивные состояния. Об этом рассказала главный врач московской Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

— Психиатры активно бьют тревогу: очень много депрессивных состояний. Только 30 процентов переболевших могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию... Мы не знаем, навсегда ли это, — сказала главный врач в эфире Первого канала.

По словам специалиста, необходимо как можно раньше распознавать признаки депрессивных состояний и не доводить до диагноза, который потом потребует серьезного лечения.

Ранее клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер сообщил, что лечить постковидный синдром нужно как отдельное заболевание. Среди основных симптомов постковидного синдрома специалисты выделяют утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции. Постковидный синдром наблюдается примерно у 20 процентов переболевших коронавирусом.