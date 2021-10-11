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В США выдвинули теорию о передаче COVID-19 от летучих мышей к людям

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В США выдвинули теорию о передаче COVID-19 от летучих мышей к людям
Фото: Pixabay

Коронавирус, распространенный в популяции летучих мышей, мог передаться человеку через диких животных. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 11 октября.

Подходящие для передачи инфекции условия сложились, по данным издания, в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Система карстовых пещер на западе региона населена подковообразными летучими мышами Rhinolophus affinis с коронавирусом, на 96 процентов совпадающим с SARS-CoV-2.

Жители этой части региона разводят диких животных на продажу. Многие фермы, как отмечает The Washington Post, находятся рядом со входами в пещеры с летучими мышами.

Хорьки, барсуки, кабаны и енотовидные собаки из этих мест попали на рынки китайских городов, в том числе в Ухане. Таким образом, животные с ферм из данного региона могли стать промежуточным звеном между людьми и летучими мышами, отмечается на сайте газеты.

25 сентября сообщалось, что рабочую группу журнала Lancet, которая занималась исследованием происхождения коронавируса, распустили из-за возможного конфликта интересов. Членов группы распустил председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.

Профессора тревожили связи группы с организацией EcoHealth Alliance, которая использовала американские средства для исследования коронавируса летучих мышей вместе с китайским институтом, где впервые был зарегистрирован вирус.

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