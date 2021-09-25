Журнал Lancet распустил группу ученых, которые изучали происхождение COVID-19

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Рабочую группу журнала Lancet, которая занималась исследованием происхождения коронавируса, распустили из-за возможного конфликта интересов. Членов группы распустил председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.

Профессора тревожили связи группы с EcoHealth Alliance, которая использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей вместе с китайским институтом, где впервые был зарегистрирован вирус.

— Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования, каким была EcoHealth Alliance, — пояснил Сакс.

Президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял группу ученых до июня текущего года. Во время работы он посещал Ухань и проводил исследования.

По словам Сакса, комиссия в новом составе продолжит изучать происхождение коронавируса. Доклад будет опубликован в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.