Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Журнал Lancet распустил группу ученых, которые изучали происхождение COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Журнал Lancet распустил группу ученых, которые изучали происхождение COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рабочую группу журнала Lancet, которая занималась исследованием происхождения коронавируса, распустили из-за возможного конфликта интересов. Членов группы распустил председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.

Профессора тревожили связи группы с EcoHealth Alliance, которая использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей вместе с китайским институтом, где впервые был зарегистрирован вирус.

— Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования, каким была EcoHealth Alliance, — пояснил Сакс.

Президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял группу ученых до июня текущего года. Во время работы он посещал Ухань и проводил исследования.

По словам Сакса, комиссия в новом составе продолжит изучать происхождение коронавируса. Доклад будет опубликован в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

Читайте также:
КоронавирусученыеЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте