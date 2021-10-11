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Зеленский рассказал о «важном разговоре» с Меркель и Макроном

Иван Юминов

В мире
Зеленский рассказал о «важном разговоре» с Меркель и Макроном
Фото: Twitter / ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в офисе украинского лидера в понедельник, 11 октября.

— Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном об активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовке саммита N4 («нормандской четверки» — прим. «ВМ»). Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира, — написал Зеленский в Twitter.

Главы государств согласились с необходимостью обсуждения состояния обязательств, взятых ими в Париже в декабре 2019 года. Они условились провести данную дискуссию в ходе следующего саммита «нормандской четверки».

Лидеры отметили, что ожидают от саммита «конструктива и достижения договоренностей», которые помогут обеспечить установление устойчивого мира в Донбассе. Стороны также обсудили предложения о договоренностях, которые могли бы быть рассмотрены на грядущем саммите, отмечается на сайте офиса Зеленского.

11 октября Макрон и Меркель также провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в связи с «пробуксовкой процесса» разрешения конфликта на Украине. Стороны подчеркнули заинтересованность в координации усилий трех стран в «нормандском формате».

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон отметили важность реализации Минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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