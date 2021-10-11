Астрологи назвали знаки зодиака, которым не суждено сбросить вес

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Звездные эксперты считают, что вес человека и его внешний вид напрямую зависят не только от пищевых привычек, образа жизни и генетической предрасположенности, но и от знака зодиака.

Астрологи назвали пять знаков зодиакального круга, представителям которых не суждено сбросить вес.

Рыбы обычно с неохотой воспринимают перемены в стиле одежды, внешнем виде или работе. Такие люди убеждают себя, что лучше избегать весов, чем следовать строгой диете. Многочисленные срывы впоследствии могут привести к тяжелым последствиям.

Двойственность Близнецов проявляется даже в похудении. Вместо подсчета калорий, здорового питания и спорта они проведут время за вкусной едой и перенесут снижение веса до понедельника.

Эмоциональные Раки нередко переживают стрессовые ситуации, которые после заедают разными вредными блюдами. В результате представители данного знака ругают себя за лишние килограммы.

Полезная и пресная пища вызывает отвращение у Львов. Они любят баловать себя вкусностями, однако часто это приводит к печальным последствиям.

Козероги могут проявлять себя как дисциплинированные люди и следовать строгим правилам в еде и спорте. Но любящие вкусно поесть нередко срываются и перестают следить за фигурой, передает Пятый канал.

Ранее астролог Лиана Жемчужная рассказала, представители каких знаков зодиака в скором времени, вероятнее всего, сойдутся с бывшими партнерами.