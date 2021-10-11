Миранчук выступит в стартовом составе сборной России на матче со Словенией

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В понедельник, 11 октября, состоится очередная игра отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года. Сборная России в гостях сыграет со сборной Словении. Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе команды.

В настоящее время известен весь состав сборной, которая будет защищать честь России на этом матче.

С первых минут на поле в составе национальной команды выйдут Матвей Сафонов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Встреча команд состоится в Мариборе на стадионе «Людски врт». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Как считает советский и российский тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт, предстоящая игра с командой одной из бывших югославских республик будет нелегкой. По его мнению, возможна ничья. Победу прогнозировать сложно, поскольку для нее нужно забивать, а с этим у России проблемы, заявил тренер.