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В МИД РФ назвали цель разработки нового российского вооружения

Виктория Сикерина

Политика
В МИД РФ назвали цель разработки нового российского вооружения
Фото: МИД РФ

Разработка нового российского оружия направлена на поддержание и укрепление стратегического баланса страны: его способны подорвать в США. Такое мнение в понедельник, 11 октября, высказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел (МИД) РФ Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что создание нового вооружения в России происходит поэтапно. Этот процесс сопровождает оптимизация имеющегося вооружения в государстве.

— При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности, — уточнил Константин Воронцов.

Также он добавил, что эти аспекты следует внимательно обсудить в ходе стратегического диалога между РФ и США, а также найти компромиссное решение и обеспечить безопасность, цитирует РИА Новости слова представителя МИД России.

В понедельник, 11 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что движение неприсоединения способно противостоять попыткам подменить «ооноцентричную архитектуру» концепцией «порядка, основанного на правилах». Он подчеркнул, что Россия и другие члены движения способны защитить идеалы и Устав ООН.

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