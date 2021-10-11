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Лавров считает, что в мире удастся пресечь попытки подменить принципы ООН

Михаил Алимов

Политика
Лавров считает, что в мире удастся пресечь попытки подменить принципы ООН
Фото: МИД РФ

Движение неприсоединения способно противостоять попыткам подменить ооноцентричную архитектуру концепцией «порядка, основанного на правилах». Об этом в понедельник, 11 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Россия, как и члены Движения неприсоединения, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого «порядка, основанного на правилах», которые, по сути, базируются на двойных стандартах и рискуют вернуть нас в эпоху неоколониальной блоковой политики и разделительных линий, — сообщил он на юбилейном заседании Движения неприсоединения в Белграде.

По его словам, Россия и другие члены движения способны защитить идеалы и Устав ООН. Благодаря сотрудничеству стран-участниц появляется эффективная возможность выработать совместную позицию по многим важным вопросам текущей повестки дня — от санкций и терроризма до защиты прав человека.

— Надеюсь, что получение Россией статуса наблюдателя будет способствовать дальнейшему повышению эффективности нашей совместной работы, взаимной поддержки и координации действий в защиту принципов международного права в интересах демократизации международных отношений, — передает слова Лаврова РИА Новости.

До этого он заявил, что проведение «саммита демократий», которое инициировали США, станет шагом к расколу мирового сообщества на «своих» и «чужих». Глава российского МИД отметил, что западные страны ведут дискуссии по ключевым проблемам в удобных для них форматах. Дипломат также обратил внимание на то, что, декларируя приоритет демократии в отношениях с партнерами, США волнует исключительно положение дел внутри соответствующих стран.

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