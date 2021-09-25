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Лавров заявил, что «саммит демократий» расколет мировое сообщество

Юлия Курганова

Политика
Лавров заявил, что «саммит демократий» расколет мировое сообщество
Фото: Twitter / MID_RF

Проведение «саммита демократий», которое инициировали США, станет шагом в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». Такое заявление сделал в субботу, 25 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дискуссии Генеральной Ассамблее ООН.

— Свежий пример — выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива — вполне в духе «холодной войны» — провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных. Причем эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. На деле же «саммит демократий» станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих», — сообщил он.

Глава российского МИД отметил, что западные страны пытаются перевести дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы.

— Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения, — заявил Лавров.

Дипломат также обратил внимание на то, что, декларируя приоритет демократии в своих отношениях с партнерами, США озабочены исключительно положением дел внутри соответствующих стран, передает ТАСС.

Политолог объяснил, в чем смысл Генассамблеи ООН. Заседание Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которое продлится в США до 27 сентября, можно назвать рядовой встречей. В ходе нее представители государств только высказываются, но не принимают каких-либо решений. Именно для диалога и был задуман форум.

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