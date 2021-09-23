«Жанр сохраняется»: политолог объяснил, в чем смысл Генассамблеи ООН

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Заседание Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которое продлится в США до 27 сентября, можно назвать рядовой встречей. В ходе нее представители государств только высказываются, но не принимают каких-либо решений. Именно для диалога и был задуман форум. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

21–27 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. На ней собираются руководители государств, правительств и министры иностранных дел для обсуждения актуальных вопросов мирового развития. Делегацию от России возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лукьянова, Генеральная ассамблея никогда не была декоративным органом. Собрание лидеров стран или высоких представителей государств подразумевает их заявления и выражение позиции по какому-либо вопросу или проблеме, но не решение таковых.

— В значительной степени в последние годы — позицию не столько для мирового сообщества, сколько для собственной публики. Случай с (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским прежде всего обращен к украинским избирателям, а не к тем гостям, которые присутствовали в зале. ГА — это тот жанр, который был задуман изначально. Он сохраняется, — рассказал политолог.

Он добавил, что для принятия важных решений есть Совет Безопасности ООН, который, несмотря на ряд проблем, работает. Поэтому от проведения ГА и ее формата не приходится ожидать «ничего большего и меньшего, чем было всегда».

— Более высокий статус имеют ассамблеи «круглые», как в прошлом году, когда было 75 лет ООН. Там большее внимание и более высокое представительство. Сейчас — рядовая встреча. Но тем не менее Лавров поехал, — заключил Лукьянов.