Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в четверг, 23 сентября.

Всего запланировано как минимум 25 контактов Лаврова с зарубежными коллегами, отмечает ТАСС.

22 сентября МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране. Заявление прозвучало из-за отказа Вашингтона выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генассамблеи.

Москва считает, что из-за расположения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Соединенные Штаты манипулируют выдачей виз для оказания давления на другие государства.

Также в министерстве отметили, что отказ в визе Слуцкому — это грубейшее нарушение международного права. Такие действия США не останутся без ответной реакции, заключили в МИД.