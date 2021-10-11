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Эксперты заявили об эффективности народных средств при подагре и артрите

Виктория Сикерина

Общество
Эксперты заявили об эффективности народных средств при подагре и артрите
Фото: Википедия

Специалисты убеждены, что народные лекарства из крапивы и кайенского перца эффективны при борьбе с подагрой и артритом. Растения снижают болевые ощущения или полностью избавляют от них, а также способствуют предотвращению заболеваний суставов.

Отмечается, что крапива облегчает боль при таких недугах. Обычно из растения заваривают чай, который пьют горячим или холодным и применяют для компрессов.

Из кайенского перца можно приготовить целебную мазь, которая снизит болевые ощущения в суставах. В нем содержится капсаицин, который вызывает раздражение кожи и «обманывает» человеческий мозг, передает издание Nation News со ссылкой на медицинский портал Food.News.

Также на днях врач оценила действенность чеснока и лука при коронавирусе, гриппе или простуде.

Заболеваемость такими вирусами растет с каждым днем. Многие люди пытаются укрепить иммунитет народными средствами. Врач-инфекционист взрослого инфекционного отделения №1 Московской областной больницы имени профессора Розанова Елизавета Блонская рассказала, действительно ли лук и чеснок могут обезопасить от вирусных заболеваний.

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