«Нечто неземное»: поклонники восхитились фигурой Светланы Ходченковой

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова опубликовала новую фотографию на персональной странице в социальной сети Instagram.

На черно-белом снимке звезда предстала в джинсах свободного кроя и короткой светлой кофте. Образ дополнили элегантные очки и небрежно уложенные волосы.

При этом Ходченкова оголила живот и показала подписчикам рельефный пресс и стройную фигуру.

Поклонники артистки восторженно отреагировали на откровенную фотокарточку. Они отметили красоту, женственность и стройность звезды.

«Нечто неземное»; «Полегче, красавица, не нужно так сексуально фотографироваться»; «Вы чем старше, тем моложе и красивее», — прокомментировали пользователи Instagram.

В сентябре Светлана Ходченкова отдыхала на Мальдивах. Она часто делилась фото и видео из отпуска с подписчиками.

В личном микроблоге звезда разместила новый ролик, смонтированный так, будто она стала героиней бульварной прессы. В кадре артистка появилась в минималистичном монокини на фоне бассейна.

Зрелище впечатлило фанатов, многие отреагировали эмоционально в комментариях.