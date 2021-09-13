Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Очень красивая»: Ходченкова в купальнике на Мальдивах восхитила поклонников

Юлия Курганова

Общество
«Очень красивая»: Ходченкова в купальнике на Мальдивах восхитила поклонников
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса театра и кино Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивах. Она часто делится фото и видео из отпуска с поклонниками. В микроблоге в Instagram звезда разместила новый ролик, смонтированный так, будто она стала героиней бульварной прессы.

«Остановите ее!» — гласит заголовок «статьи» на видео.

В кадре Ходченкова в минималистичном монокини выходит из бассейна. Зрелище впечатлило фанатов, многие отреагировали эмоционально в комментариях.

«Идеальная девушка, такая красавица!»; «Невероятная!»; «Света, огонь!»; «Ходченкова лучшая! Просто лучшая!»; «А ноги! Такие стройные и прокаченные, мечта»; «Фантастически»; «Очень красивая», — написали поклонники.

Российская певица Софья Таюрская восхитила поклонников своей коллекцией купальников. Самыми интересными экземплярами солистка группы Little Big поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:
купальникСветлана Ходченковапоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте