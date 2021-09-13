«Очень красивая»: Ходченкова в купальнике на Мальдивах восхитила поклонников

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса театра и кино Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивах. Она часто делится фото и видео из отпуска с поклонниками. В микроблоге в Instagram звезда разместила новый ролик, смонтированный так, будто она стала героиней бульварной прессы.

«Остановите ее!» — гласит заголовок «статьи» на видео.

В кадре Ходченкова в минималистичном монокини выходит из бассейна. Зрелище впечатлило фанатов, многие отреагировали эмоционально в комментариях.

«Идеальная девушка, такая красавица!»; «Невероятная!»; «Света, огонь!»; «Ходченкова лучшая! Просто лучшая!»; «А ноги! Такие стройные и прокаченные, мечта»; «Фантастически»; «Очень красивая», — написали поклонники.

Российская певица Софья Таюрская восхитила поклонников своей коллекцией купальников. Самыми интересными экземплярами солистка группы Little Big поделилась на своей странице в Instagram.