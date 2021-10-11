Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала о вариантах полезного фастфуда

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о вариантах полезного фастфуда
Фото: Pixabay

Порционные варианты салатов и овощей с белковыми добавками можно отнести к полезному фастфуду. Об этом рассказала врач-терапевт и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

В настоящее время человеку представлены разнообразные варианты готовой правильной пищи. В магазинах можно найти готовые салаты и здоровую пищу на любой вкус, сообщает информационное агентство URA.RU.

— В тех же отделах, где уже готовый продукт дают порционно, можно выбрать какие-то овощи и кусочек белкового продукта. Это быстро. Человек не тратит на это время, — отметила Наталья Лазуренко.

Ранее американский специалист по диетологии Майа Феллер рассказала, какие сорта рыбы нужно регулярно употреблять в пищу, чтобы прожить дольше. К этой категории эксперт отнесла лосось, анчоусы, скумбрию, сардины и сельдь. Эти виды рыбы лежат в основе диеты в тех странах, где больше всего долгожителей. Полезные свойства названой рыбы подтверждают разного рода исследования. Так, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует включать ее в рацион не реже двух раз в неделю.

Читайте также:
питаниепользаЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте