Диетолог рассказала о вариантах полезного фастфуда

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Порционные варианты салатов и овощей с белковыми добавками можно отнести к полезному фастфуду. Об этом рассказала врач-терапевт и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

В настоящее время человеку представлены разнообразные варианты готовой правильной пищи. В магазинах можно найти готовые салаты и здоровую пищу на любой вкус, сообщает информационное агентство URA.RU.

— В тех же отделах, где уже готовый продукт дают порционно, можно выбрать какие-то овощи и кусочек белкового продукта. Это быстро. Человек не тратит на это время, — отметила Наталья Лазуренко.

Ранее американский специалист по диетологии Майа Феллер рассказала, какие сорта рыбы нужно регулярно употреблять в пищу, чтобы прожить дольше. К этой категории эксперт отнесла лосось, анчоусы, скумбрию, сардины и сельдь. Эти виды рыбы лежат в основе диеты в тех странах, где больше всего долгожителей. Полезные свойства названой рыбы подтверждают разного рода исследования. Так, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует включать ее в рацион не реже двух раз в неделю.