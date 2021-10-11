Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин, Меркель и Макрон договорились о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Виктория Сикерина

Политика
Путин, Меркель и Макрон договорились о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Фото: Администрация президента РФ

Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 11 октября.

По его словам, канцлер Германии и президент Франции настояли на том, чтобы Владимир Путин не противостоял переговорам «нормандской четверки».

— Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу, — отметил Штеффан Зайберт.

Однако он не уточнил, будет ли на встрече присутствовать Украина — участник группы руководителей.

При этом представитель кабмина Германии заявил, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры ФРГ и Франции настояли на выполнении Минских соглашений и решения саммита «нормандского формата» 2019 года, передает РИА Новости.

Также во время телефонной беседы Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в связи с «пробуксовкой процесса» разрешения конфликта на Украине. Стороны подчеркнули заинтересованность в координации усилий трех стран в «нормандском формате».

Читайте также:
Владимир ПутинЭммануэль МакронАнгела Меркель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте