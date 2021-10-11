Путин, Меркель и Макрон договорились о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Фото: Администрация президента РФ

Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 11 октября.

По его словам, канцлер Германии и президент Франции настояли на том, чтобы Владимир Путин не противостоял переговорам «нормандской четверки».

— Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу, — отметил Штеффан Зайберт.

Однако он не уточнил, будет ли на встрече присутствовать Украина — участник группы руководителей.

При этом представитель кабмина Германии заявил, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры ФРГ и Франции настояли на выполнении Минских соглашений и решения саммита «нормандского формата» 2019 года, передает РИА Новости.

Также во время телефонной беседы Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в связи с «пробуксовкой процесса» разрешения конфликта на Украине. Стороны подчеркнули заинтересованность в координации усилий трех стран в «нормандском формате».