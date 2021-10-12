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Мужчина в порыве ревности убил знакомого из ружья в подмосковном Пушкино

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина в порыве ревности убил знакомого из ружья в подмосковном Пушкино
Фото: МВД

В подмосковном городе Пушкино мужчина, приревновав жену убил знакомого из ружья, а после покончил жизнь самоубийством. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщается в Telegram-канале Shot.

В гости к 37-летнему мужчине и его сожительнице пришла подруга. Спустя какое-то время на пороге появился ее супруг и несколькими выстрелами убил открывшего ему дверь мужчину. После убийца, который приревновал жену, вышел на улицу и покончил жизнь самоубийством.

По словам соседей, мужчины до этого дрались несколько дней назад. Их увозили в отдел полицейские, а в этот вечер один из них решил продолжить разборки с ружьем.

Мужчина на почве ревности убил жену в Коломне. Инцидент произошел 6 октября недалеко от дома в 1-м микрорайоне города Озеры. Во время конфликта на почве ревности 36-летний мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им жену. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

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