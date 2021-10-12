Эксперт дала советы, как заснуть за десять минут

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Рози Осмун, сертифицированный тренер по сну, рассказала, что может помочь людям заснуть менее чем за десять минут. Эксперт предложила правильно дышать перед сном.

— В то время как быстрые, неглубокие вдохи могут создавать чувство тревоги, глубокие, медленные вдохи могут успокаивать, — рассказала она.

По словам Осмун, исследователи обнаружили, что более прохладные температуры тоже помогают глубже и быстрее засыпать.

Эксперт по сну добавила, что нужно «стать пещерным человеком», чтобы хорошо выспаться ночью.

— Засыпайте легче, обустроив свою спальню как доисторическую пещеру для сна. В какой-то момент времени, до изобретения смартфонов, ночи были темными и холодными. И, к удивлению, современная наука обнаруживает, что как прохладная температура, так и полная темнота идеально подходят для сна, — пояснила Осмун.

Также она посоветовала для лучшего засыпания «целеустремленно мечтать».

— Для многих людей, которые борются с засыпанием, размышления или нежелательные мысли могут сыграть большую роль. Вместо того чтобы мирно уснуть, разум прокручивает события дня, неловкие моменты из прошлых лет или список дел на завтра. Один из способов разорвать цикл размышлений или рассеять нежелательные мысли перед сном — это практиковать визуализацию или образы, похожие на грезы наяву, — сообщила она.

Кроме того, эксперт рассказала, что специальная подушка может облегчить боль и скованность. Например, подушка от боли в шее может иметь контурную или измельченную начинку.

Осмун также рекомендует есть углеводы на ночь.

— Этот совет потребует предварительного планирования, но одно исследование показало, что употребление углеводов за четыре часа до сна помогло людям быстрее заснуть и лучше спать. В исследовании рассматривались простые углеводы, которые быстро и легко усваиваются, — отметила она.

Специалист добавила, что большинству взрослых требуется от шести до девяти часов сна каждую ночь. Обращаться к врачу следует, если бессонница длится более месяца, передает издание Express.

Сомнолог назвал шесть способов уснуть при сильном стрессе. Умеренные физические нагрузки, контроль эмоций, отказ от кофеина, темнота в помещении и грамотно подобранные окружающие звуки — все это может помочь заснуть при стрессе. Кроме того, ускорить засыпание можно, занявшись бытовыми делами.