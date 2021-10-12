«Три красавицы»: Эммануил Виторган показал жену и подросших дочек

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Актер Эммануил Виторган счастлив в браке и воспитывает двоих маленьких дочек. Старшей Этель три года, младшая Клара ровно на год младше сестры. На новом фото, которым артист поделился в микроблоге Instagram, он запечатлел супругу Ирину Млодик и своих подросших наследниц.

— Мои три красавицы! Спасибо, что вы есть! — подписал снимок 81-летний Виторган.

Поклонники умилились семейным кадром и написали много теплых слов.

«Вот это и есть настоящее счастье! Здоровья, мира, творческих успехов вашей семье»; «Красивые и счастливые»; «Совсем взрослые девицы!»; «Чудные сладкие девочки», — оставили комментарии пользователи.

От первого брака с Тамарой Румянцевой у Эммануила Виторгана есть дочь Ксения, дети которой уже подарили актеру правнуков. Матерью второго ребенка, сына Максима, стала актриса Алла Балтер.