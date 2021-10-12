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Врач назвала самый важный элемент для иммунитета

Юлия Курганова

Общество
Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
Фото: Pixabay

О недостатке наиболее критичного для иммунитета элемента в организме в период осенних простуд рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Она сообщила, что среди самых важных для человека элементов особенно выделяется магний, который обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме человека.

— Если будет низкий уровень магния, будет «хромать» работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будет хуже вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет — прим. «ВМ») и адреналин, — пояснила медик в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что осенью во время распространения сезонных инфекций магний незаменим. Особенно если прошедшее лето было жарким.

Недостаточное количество магния влечет и другие негативные последствия. В частности, межклеточное пространство будет заполняться лишней жидкостью, что приводит к отечности, лишнему весу и целлюлиту, сообщила Мойсенко.

Также, по словам врача, кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры.

Кроме этого, дефицит магния в организме влечет за собой быструю утомляемость и повышенную нервозность. Поэтому подобные состояния могут указывать на его нехватку. Точно определить уровень магния в организме можно только с помощью анализа крови.

Диетолог рассказала, что существуют разные способы повысить уровень магния в организме. Для этого нужно обратить особое внимание на питание: следует употреблять продукты, содержащие этот элемент, например, орехи, ягоды, дыню и зеленый чай. Есть различные пищевые добавки с магнием, а также магниевая соль для ванн.

Столичный врач рассказал о способах укрепления иммунитета. Эти способы просты: необходимо высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и спиртным, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допускать переохлаждений.

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