Эксперт: Пилотируемые автомобили в Москве к 2035 году станут предметом роскоши

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пилотируемые автомобили к 2035 году останутся лишь в некоторых регионах России, а в Москве и других крупных городах станут предметом роскоши. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал гендиректор компании — разработчика экранов для беспилотных машин AVA Systems, участник рынка «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Шуда.

По его словам, на сегодняшний день одновременно на дорогах Москвы находится лишь 10–15 процентов всех автомобилей города, а оставшаяся доля просто занимает городское пространство.

— Количество автомобилей на дороге — это 10–15 процентов от существующих автомобилей. Получается, что автомобили стоят, они занимают места, занимают наше жизненное пространство и ресурсы на содержание, а при низком коэффициенте использования их содержание неэффективно. И, как любая вещь, в итоге они приходят в негодность. Я думаю, к 2035 году в Москве не останется личных пилотируемых автомобилей. Останется, конечно, специальный транспорт: скорая помощь, ДПС, пожарные и так далее, — рассказал Шуда.

Люди же перейдут на беспилотные такси и общественный транспорт, которые будут экологичнее, несравнимо дешевле и удобнее для жителей большого города, отметил эксперт. По его словам, для любителей поездок на автомобилях появятся специальные сервисы класса люкс.

— Понятное дело, останутся люди, которые имеют возможность ездить с личными водителями, телохранителями. Такие услуги будут дорого стоить, облагаться налогами и перейдут в категорию «лакшери». Это связано с тем, что водителям предстоит получать специальную лицензию на управление автомобилем, нести ответственность за управление автомобилем, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Переход на беспилотные автомобили произойдет так же стремительно, как переход с лошадей на автомобили. «Лошадей необходимо кормить, содержать в специальных условиях, убирать за ними», добавил эксперт. С ростом населения больших городов и развитием технологий сами города вынуждены были переходить на автомобильный и другой транспорт.

— Сейчас на лошадях в черте города не передвигаются, но желающие могут посетить специальные конные клубы и прокатиться на них за деньги. То же, по-моему мнению, произойдет и с пилотируемым автомобилем, — заключил эксперт.

Тестирование беспилотных такси в столице планируют начать уже этой осенью. Ожидается одобрение соответствующего правового режима. Возить пассажиров беспилотные автомобили будут в ограниченном районе: в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы стать участником тестирования и доехать на такси без водителя, необходимо подать заявку.

Беспилотными автомобилями в России успешно занимаются компания «КамАЗ», научно-производственное объединение «СтарЛайн» и ряд других предприятий.