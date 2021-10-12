Фотовыставка семейных портретов москвичей открылась в 12 столичных парках

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

В 12 столичных парках заработала фотовыставка семейных портретов горожан, которая продлится до конца октября. Увидеть фотографии также можно на официальном туристическом портале Москвы discovermoscow.com.

Кроме того, снимки транслируются на медиафасаде «Цифрового делового пространства» по адресу улица Покровка, 47.

Представленные фотографии запечатлели жителей города с детьми и внуками, чьи жизни имеют связь с тем или иным парком. Снимки дополнены историями о парках, рассказанные разными поколениями.

Героями экспозиций стали москвичи, которые приняли участие в спецпроекте «Мы — про парки». Он был приурочен к 10-летию создания объединенной дирекции «Мосгорпарк», которое отметят 13 октября. Жители города прислали свои рассказы о любимых зеленых зонах, среди которых «Сокольники», «Кузьминки», «Музеон», «Дубки» и другие.

Авторов десяти самых интересных рассказов с их членами семьи профессиональные фотографы сняли на фоне парковых аллей. Возраст самого старшего героя — 95 лет, а самого младшего — два месяца.

— Это истории о детстве и взрослении, любви и создании семьи, приобретении дела жизни и передаче опыта детям и внукам. Дружба с любимым парком у некоторых семей продолжается десятилетиями. Там, где 80 лет назад гуляли прабабушки и прадедушки, сегодня резвятся их правнуки. Молодые люди сначала назначают в парке свидания, а через несколько лет ходят туда на прогулки уже со своими детьми. Парки давно стали важной частью отдыха и досуга жителей столицы, а традиция семейных прогулок сохраняется из поколения в поколение, — цитирует сообщение Мосгорпарка официальный сайт мэра Москвы.

Победителей проекта «Мы — про парки» наградят сертификатами от магазинов. Кроме того, парки вручат им подарки: билеты на каток, сувениры и сертификаты пунктов проката.