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Коммуникационные центры создадут на базе культурных учреждений столицы

Михаил Алимов

Город
Коммуникационные центры создадут на базе культурных учреждений столицы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На портале «Город идей» доступно новое голосование. В проекте «Культура рядом» москвичи выбирают, чего не хватает библиотекам и культурным центрам их района — кофейни, выставочного пространства или, может быть, коворкинга. Горожане определят, как сделать культурные объекты настоящими коммуникационными центрами для общения и встреч.

— Это уже 35-й проект, который проходит на платформе «Город идей». Приглашаем москвичей присоединиться к нему и обсудить, какими должны быть коммуникационные центры — новые городские пространства для общения, саморазвития и работы, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Проголосовать за лучший вариант для своего района можно на сайте. Проект будет открыт с 19 по 25 октября. Участвовать смогут только люди, авторизованные на портале «Город идей».

Отмечается, что в будущих коммуникационных центрах москвичам помогут разобраться в использовании электронных сервисов и услуг. На местах будут находиться консультанты.

— Например, они покажут, как пользоваться сервисом онлайн-бронирования книг «Библиотеки Москвы», проектом «Активный гражданин», платформой правительства Москвы «Город идей» и многими другими. Также консультанты помогут принять участие в общегородских проектах, — отметил генеральный директор ГБУК города Москвы «Мосразвитие» Тимур Вахитов.

Проект «Культура рядом» пройдет в несколько этапов. С 19 по 21 октября горожане смогут предложить свои идеи по их функционированию, развитию и способу популяризации. Также с 19 по 23 октября присланные варианты начнут рассматривать эксперты, которые отберут лучшие работы. За них с 24 по 25 октября будут голосовать пользователи портала. Самые популярные идеи позже реализуют.

Кроме того, в эти дни будут проводиться онлайн-дискуссии на определенные темы. Так пользователи портала могут поговорить о фирменном стиле коммуникационных центров, зарубежном опыте их применения и многом другом, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что умная библиотека в стиле лофт появится в Химках. В новой библиотеке организуют коворкинг-зону, фотозону, место для проведения конференций с видеооборудованием, звукозаписывающую студию и кафе. Помещение оснастят мобильной мебелью, с помощью которой можно будет трансформировать пространство исходя из актуальных задач.

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