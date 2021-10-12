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Четыре автомобиля столкнулись в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд Карта всех событий

В центре Москвы произошла авария. Столкнулись четыре машины. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что инцидент произошел в Театральном проезде. Среди автомобилей — участников ДТП присутствует машина каршеринга.

— По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Затруднения движения из-за аварии нет.

До этого сообщалось, о еще одном ДТП с участием автомобиля каршеринга. Авария произошла ночью 4 октября на 8-м километре МКАД. Столкнулись четыре машины, один человек погиб. Установлено, что водитель каршеринга врезался в стоящий на трассе из-за мелкого ДТП автомобиль. В это время водитель стоящей машины осматривал повреждения своего транспортного средства. От удара мужчину сбило своей же машиной. От полученных травм он скончался на месте.

Также в результате ДТП пострадали еще две машины и три пассажира каршеринга, одного из них доставили в больницу, где он впал в кому. В ГИБДД сообщили, что водитель арендованной машины был пьян.

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