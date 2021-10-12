Москвичам рассказали, где можно будет пожениться на Новый год и в Рождество

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

В трех дворцах бракосочетаний и Шипиловском отделе ЗАГС можно будет пожениться накануне Нового года и в праздничные дни. Прием заявлений на проведение церемонии в этот период уже начался.

— С 5 по 8 января в Москве для молодоженов будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. Кроме того, до 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность даты, поэтому для пар будут также открыты Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле, — сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Отмечается, что регистрация в эти дни проходит по-особенному — ведущие готовят специальные тексты, отделы тематически, по-новогоднему, украшены.

Во дворцах бракосочетания № 1 и 4 можно пожениться 31 декабря, а 5 и 7 января доступны дворцы № 4 и 5. Во Дворце бракосочетания № 1 и Шипиловском отделе ЗАГС церемонию проведут 6 и 8 января.

Чуть раньше можно пожениться и на выездных площадках. 24 и 25 декабря связать себя узами брака москвичам предлагают в усадьбе Остафьево в Новой Москве, башне «Око» делового центра «Москва-Сити», а также в гостинице «Националь», передает официальный портал мэра столицы.

До этого эксперты рассказали, кому могут отказать в венчании. Венчание — одно из таинств. Во время обряда Господа призывают благословить новую семью. Перед венчанием пара должна исповедаться, причаститься, а также обручиться — дать обещание стать друг другу мужем и женой. В ряде случаев паре могут отказать в венчании. Во-первых, если это четвертый или пятый брак хотя бы для одного из супругов. Также нельзя венчать родственников, даже дальних. Таинство нельзя будет осуществить, если один из супругов не верит в Бога и не был крещен.