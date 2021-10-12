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Уголовную ответственность за нетрезвую езду могут ввести в России

Полина Долганова

Общество
Уголовную ответственность за нетрезвую езду могут ввести в России
Фото: Pexels

Российские ведомства должны будут до 1 ноября выдвинуть предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующим распоряжением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, меры уголовной ответственности будут применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Как отмечает вице-премьер, 88 процентов летальных исходов, которые происходят из-за нетрезвых водителей, связаны с тем, что уровень наличия алкоголя в крови у таких автомобилистов превышает один промилле.

По словам Хуснуллина, смертность на дорогах из-за нетрезвых водителей к настоящему моменту снизилась, однако смертность в авариях, вызванных другими причинами, все еще составляет меньший процент.

— Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает, — отметил Хуснуллин.

Отмечается, что проработкой единого механизма ограничительных мер для нетрезвых водителей будут заниматься МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация.

Данную информацию подтвердил представитель Росавиации, который добавил, что предложения пока находятся на стадии формирования, пишет «Коммерсантъ».

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться снижения уровня смертности на дорогах в результате аварий, потому как недопустимо терять в ДТП такое количество людей, которое сопоставимо с потерями во время военных действий. Такое мнение глава РФ выразил в пятницу, 8 октября.

За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

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