Экстрасенс Мехди Вафа назвал знаки зодиака, представителей которых сложно обмануть

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, чьих представителей не так-то просто обвести вокруг пальца.

Пятое место занимают Скорпионы. Представители этого знака чувствуют на животном уровне, если что-то идет не так. Природа наградила их отменной интуицией, умом и скептическим складом мышления. Эти люди отличаются хладнокровием, легко способны раскусить желающего их обмануть. Скорпионы уязвимы лишь в личных отношениях. Если они доверятся кому-то, то открываются полностью. Но и в этот момент интуиция их, как правило, не подводит.

Типичные представители Весов занимают одну из двух позиций: либо равнодушно отстраняются от ситуации, когда их невозможно обмануть, либо погружаются в нее. И тогда обманутым может стать сам обманщик. По малейшим деталям эти люди легко раскусят лжеца.

Имея дело со Львом, нужно понимать, что перед вами личность. Львы часто серьезны, бывают во многом мнительны и не позволят себя обмануть. Лев не признает ложь ни в каком виде ни от кого. Его правило: «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

На первый взгляд может показаться, что Близнецов легко обмануть. В реальности обман будет раскрыт в свое время, но предъявлять этот факт они не станут. Представители этого знака убеждены, что миром владеет тот, кто владеет информацией.

У Стрельцов по поводу вранья особое мнение. Они не прощают дважды.

— Достаточно одного раза. Проверять будет во всем. Не настойчиво, но верно. У Стрельца есть свои пунктики, которые должны соответствовать, — отметил Вафа.

Их склад ума из разряда «рентген» и энергия позволяют совершать невозможное. Им со стороны все гораздо понятнее, чем кому-либо другому. Пытаться обмануть этих людей — пустая трата времени, передает слова экстрасенса Starhit.

До этого китайские астрологи перечислили три знака восточного гороскопа, которых в октябре ждут кардинальные изменения в вопросах материального положения.